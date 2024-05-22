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Гордон емоційно звернувся до Поворознюка та викликав його до СІЗО

22 травня 2024 17:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Гордон гнівно та емоційно звернувся до Поворознюка
Дмитро Гордон. Фото: скриншот
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Дмитро Гордон знову звернувся до президента футбольного клубу "Інгулець". Він емоційно висловився на адресу Олександра Поворознюка та закликав його прийти до СІЗО.

Відповідне відео журналіст Дмитро Гордон розмістив на своїй сторінці у мережі Telegram.

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Гордон звернувся до Поворознюка

Журналіст гнівно закликав Поворознюка прийти з ним до СІЗО, адже там "на нього чекають". 

"Дивись, де я стою. Бачиш? Слідчий ізолятор Лук’янівський. На тебе тут чекають. Бачиш? Я у футболці Інгульця. Цього клубу в тебе більше не буде", — висловився Гордон.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що футбольний клуб "Інгулець" достроково гарантував собі підвищення в УПЛ.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

футбол
Дмитро Гордон
Україна
Олександр Поворознюк
Інгулець

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