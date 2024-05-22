Гордон гнівно та емоційно звернувся до Поворознюка

Дмитро Гордон. Фото: скриншот

Дмитро Гордон знову звернувся до президента футбольного клубу "Інгулець". Він емоційно висловився на адресу Олександра Поворознюка та закликав його прийти до СІЗО.

Відповідне відео журналіст Дмитро Гордон розмістив на своїй сторінці у мережі Telegram.

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Гордон звернувся до Поворознюка

Журналіст гнівно закликав Поворознюка прийти з ним до СІЗО, адже там "на нього чекають".

"Дивись, де я стою. Бачиш? Слідчий ізолятор Лук’янівський. На тебе тут чекають. Бачиш? Я у футболці Інгульця. Цього клубу в тебе більше не буде", — висловився Гордон.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що футбольний клуб "Інгулець" достроково гарантував собі підвищення в УПЛ.

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