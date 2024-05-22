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Гордон эмоционально обратился к Поворознюку и вызвал его в СИЗО

22 мая 2024 17:35
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Гордон гневно и эмоционально обратился к Поворознюку
Дмитрий Гордон. Фото: скриншот
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Дмитрий Гордон снова обратился к президенту футбольного клуба "Ингулец". Он эмоционально высказался в адрес Александра Поворознюка и призвал его прийти в СИЗО.

Соответствующее видео журналист Дмитрий Гордон разместил на своей странице в сети Telegram.

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Гордон обратился к Поворознюку

Журналист гневно призвал Поворознюка прийти с ним в СИЗО, ведь там его ждут.

"Смотри, где я стою. Видишь? Следственный изолятор Лукьяновский. Тебя здесь ждут. Видишь? Я в футболке Ингульца. Этого клуба у тебя больше не будет", — высказался Гордон.

ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА 18+

Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб "Ингулец" досрочно гарантировал себе повышение в УПЛ.

Напомним, Мудрик может уйти с "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

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футбол
Дмитрий Гордон
Украина
Александр Поворознюк
Ингулец

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