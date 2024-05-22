Гордон гневно и эмоционально обратился к Поворознюку

Дмитрий Гордон. Фото: скриншот

Дмитрий Гордон снова обратился к президенту футбольного клуба "Ингулец". Он эмоционально высказался в адрес Александра Поворознюка и призвал его прийти в СИЗО.

Соответствующее видео журналист Дмитрий Гордон разместил на своей странице в сети Telegram.

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Журналист гневно призвал Поворознюка прийти с ним в СИЗО, ведь там его ждут.

"Смотри, где я стою. Видишь? Следственный изолятор Лукьяновский. Тебя здесь ждут. Видишь? Я в футболке Ингульца. Этого клуба у тебя больше не будет", — высказался Гордон.

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Напомним, ранее стало известно, что футбольный клуб "Ингулец" досрочно гарантировал себе повышение в УПЛ.

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