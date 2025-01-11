Динамо віддало свого гравця в оренду в Бразилію — що відомо

Гравець "Інтернасьоналя" Вітіньйо. Фото: instagram.com/interprasempre_

Українські клуби продовжують кадрову комплектацію на другу частину сезону. У тому числі розбираються з орендованими гравцями.

Гравець київського "Динамо" Вітіньйо перейшов на правах оренди до бразильського "Інтернасьоналя", повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Угода з гравцем розрахована до червня. Таким чином, бразилець змінить клуб, у якому починав цей сезон.

Вітіньйо та "Динамо". Що відомо

Бразильський вінгер перейшов до київського "Динамо" влітку 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він повернувся в "Атлетіко Паранаенсе" на правах оренди.

Далі був "Ред Булл Брагантіно", звідки він і перейшов в "Інтернасіональ".

Цього сезону Вітіньйо провів 33 матчі за "Ред Булл Брагантіно", забивши 3 голи та зробивши 3 результативні передачі. За даними "Трансфермаркт", його ринкова вартість складає 6,5 мільйонів євро.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Вітіньйо з боку турецьких клубів.

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін найближчим часом може залишити клуб.

Стало відомо, де зараз живе та чим займається українська плавчиня Яна Клочкова.

Київське "Динамо" знайшло кандидата на позицію у центрі оборони.

Водночас київський клуб на довгий час втратив одного із лідерів.