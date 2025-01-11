Динамо отдало своего игрока в аренду в Бразилию — что известно

Игрок "Интернасьоналя" Витиньо. Фото: instagram.com/interprasempre_

Украинские клубы продолжают кадровую комплектацию на вторую часть сезона. В том числе разбираются с арендованными игроками.

Игрок киевского "Динамо" Витиньо перешел на правах аренды в бразильский "Интернасьональ", сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение с игроком рассчитано до июня. Таким образом, бразилец сменит клуб, в котором начинал этот сезон.

Витиньо и "Динамо". Что известно

Бразильский вингер перешел в киевское "Динамо" летом 2021 года. После начала полномасштабного вторжения России он вернулся в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды.

Далее был в "Ред Булл Брагантино", откуда он и перешел в "Интернасиональ".

В этом сезоне Витиньо провел 33 матча за "Ред Булл Брагантино", забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи. По данным "Трансфермаркт", его рыночная стоимость составляет 6,5 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Витиньо со стороны турецких клубов.

Напомним, голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин в ближайшее время может покинуть клуб.

Стало известно, где сейчас живет и чем занимается украинская пловчиха Яна Клочкова.

Киевское "Динамо" нашло кандидата на позицию в центре обороны.

В то же время киевский клуб на долгое время потерял одного из лидеров.