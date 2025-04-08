Зірка Оболоні готується переїхати у відомий французький клуб

Денис Марченко з м'ячем. Фото: instagram.com/_d7.m1_//

Молодий український футболіст Денис Марченко вже зацікавив європейський клуб. Влітку він може переїхати до Франції.

Голкіпер став одним із відкриттів другої частини сезону в УПЛ, нагадує журналіст Ігор Бурбас.

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Вихованець столичної "Оболоні" Денис Марченко по ходу сезону 2024/2025 буквально увірвався до складу київської команди. Він зіграв уже чотири матчі поспіль, і в трьох із них зумів зберегти ворота "пивоварів" недоторканними.

Денис Марченко працює на тренуванні. Фото: instagram.com/_d7.m1_//

Марченка помітили в Європі

Впевнена гра 18-річного воротаря не залишилася непоміченою. Денис Марченко вже отримав виклик до молодіжної збірної України. Окрім цього голкіпер може переїхати до Франції після закінчення нинішнього сезону.

Інтерес до молодого футболіста "Оболоні" виявив один із клубів Ліги 1. Його назву поки не оголошують, проте журналіст заявив, що цей клуб уже готує пропозицію щодо трансферу Марченка. За Дениса можуть заплатити до 500 тисяч євро.

У суботу, 12 квітня, "Оболонь" прийме одеський "Чорноморець". За підсумками 23 матчів команда Сергія Шищенка йде на 13 місці в турнірній таблиці.

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