Звезда Оболони готовится переехать в известный французский клуб

Денис Марченко с мячом. Фото: instagram.com/_d7.m1_/

Молодой украинский футболист Денис Марченко уже заинтересовал европейский клуб. Летом он может переехать во Францию.

Голкипер стал одним из открытий второй части сезона в УПЛ, напоминает журналист Игорь Бурбас.

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Воспитанник столичной "Оболони" Денис Марченко по ходу сезона 2024/2025 буквально ворвался в состав киевской команды. Он сыграл уже четыре матча подряд, и в трех из них сумел сохранить ворота "пивоваров" в неприкосновенности.

Денис Марченко работает на тренировке. Фото: instagram.com/_d7.m1_/

Марченко заметили в Европе

Уверенная игра 18-летнего вратаря не осталась незамеченной. Денис Марченко уже получил вызов в молодежную сборную Украины. Помимо этого голкипер может переехать во Францию после окончания нынешнего сезона.

Интерес к молодому футболисту "Оболони" проявил один из клубов Лиги 1. Его название пока не оглашают, однако журналист заявил, что этот клуб уже готовит предложение по трансферу Марченко. За Дениса могут заплатить до 500 тысяч евро.

В субботу, 12 апреля, "Оболонь" примет одесский "Черноморец". По итогам 23 матчей команда Сергея Шищенко идет на 13 месте в турнирной таблице.

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