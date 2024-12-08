Колишній гравець Динамо каже, що не грав за клуб, бо він з Донбасу

Іван Лосенко під час виступів за "Шахтар" U-19. Фото: Facebook Shakhtar football academy

Вимушені переселенці по всій Україні періодично скаржаться на дискримінацію. Ця доля не оминула і гравця "Інгульця" Івана Лосенка.

Футболіст, орендований у донецького "Шахтаря", в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, що до раніше тренувався у київському "Динамо".

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І саме там, за його словами, стикнувся із дискримінацією вимушених переселенців.

Півзахисник "Шахтаря" Іван Лосенко. Фото: instagram.com/academy_shakhtar1936

Що сказав Лосенко

У 7 років він потрапив до "Шахтаря". Спочатку був перегляд у донецькому "Металурзі", де вирішили його не брати і порадили поїхати до "гірників".

У 2014 році батьки Лосенка вирішили переїхати до Києва. З 2014 по 2016 рік він перебував в "Динамо", поки "Шахтар" не перевіз академію у Щасливе під Києвом.

"Був момент, коли в "Динамо" U-12, U-13 хлопців на два склади з нашого віку поділили. На запитання тата, чому я не граю в першому складі, тренер "Динамо" пояснив це тим, що я з Донбасу і можу потім виїхати на окуповані території", — розповів Лосенко.

Іван Лосенко цього сезону зіграв в УПЛ три матчі, у яких забив один м'яч.

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