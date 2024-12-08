Бывший игрок Динамо говорит, что не играл за клуб, потому что он с Донбасса

Иван Лосенко во время выступлений за "Шахтер" U-19. Фото: Facebook Shakhtar football academy

Вынужденные переселенцы по всей Украине периодически жалуются на дискриминацию. Эта судьба не обошла и игрока "Ингульца" Ивана Лосенко.

Футболист, арендованный у донецкого "Шахтера", в интервью "Украинскому футболу" рассказал, что раньше тренировался в киевском "Динамо".

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И именно там, по его словам, столкнулся с дискриминацией вынужденных переселенцев.

Полузащитник "Шахтера" Иван Лосенко. Фото: instagram.com/academy_shakhtar1936

Что сказал Лосенко

В 7 лет он попал в "Шахтер". Сначала был просмотр в донецком "Металлурге", где решили его не брать и посоветовали поехать к "горнякам".

В 2014 году родители Лосенко решили переехать в Киев. С 2014 по 2016 он находился в "Динамо", пока "Шахтер" не перевез академию в Счастливое под Киевом.

"Был момент, когда в "Динамо" U-12, U-13 ребят на два состава из нашего возраста поделили. На вопрос отца, почему я не играю в первом составе, тренер "Динамо" объяснил это тем, что я с Донбасса и могу потом выехать на оккупированные территории", — рассказал Лосенко.

Иван Лосенко в этом сезоне сыграл в УПЛ три матча, в которых забил один мяч.

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