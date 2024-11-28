Гравець Шахтаря став кращим гравцем туру в ЛЧ — про кого йдеться

"Шахтар" перед матчем с ПСВ. Фото: shakhtar.com

Голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник увійшов до числа найкращих гравців тижня у Лізі чемпіонів. Українець, який у матчі з ПСВ поставив рекорд за сейвами в історії турніру, заслужено посів своє місце у топі за підсумками минулого туру.

За версією порталу WhoScored, Різник став найкращим голкіпером туру, обігнавши своїх більш іменитих конкурентів.

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За свої виступи він отримав оцінку 9.71. Його гру на порталі прокоментували так: "Різник зробив все можливе, щоб допомогти своїй команді здобути перемогу над ПСВ. Протягом більшої частини матчу здавалося, що він це зробить".

Хто такий Дмитро Різник

Голкіперу "Шахтаря" 25 років. Він починав свою кар'єру у полтавській "Ворсклі", за яку протягом семи років зіграв 70 матчів.

У лютому 2023 року Різник став гравцем "Шахтаря". Також виступав за юнацькі та молодіжні збірні України. У національній збірній дебютував у листопаді 2021 року, це був товариський матч проти Болгарії.

Дмитро Різник під час матчу. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Хто ще потрапив до збірної тижня від WhoScored

Захист: Маркос Льоренте ("Атлетико" Мадрид), Вальдемар Антон ("Боруссія" Д), Кім Мін Чже ("Баварія") та Алехандро Грімальдо ("Баєр").

Півзахист: Сілас ("Црвена Звезда"), Шарль Де Кетелаере ("Аталанта"), Малік Тільман (ПСВ) та Джеймі Гіттенс ("Боруссія" Д).

Напад: Хуліан Альварес ("Атлетико") та Флоріан Вірц ("Баєр").

Збірна тижня. Фото: WhoScored

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