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Игрок Шахтера попал в команду недели в ЛЧ

28 ноября 2024 15:14
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Игрок Шахтера стал лучшим игроком тура в ЛЧ — о ком идет речь
"Шахтер" перед матчем с ПСВ. Фото: shakhtar.com
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык вошел в число лучших игроков недели в Лиге чемпионов. Украинец, который в матче с ПСВ поставил рекорд по сейвам в истории турнира, заслуженно занял свое место в топе по итогам прошедшего тура.

По версии портала WhoScored , Ризнык стал лучшим голкипером тура, обогнав своих более именитых конкурентов.

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За свои выступления он получил оценку 9.71. Его игру на портале прокомментировали следующим образом: "Ризнык сделал все возможное, чтобы помочь своей команде одержать победу над ПСВ. В течение большей части матча казалось, что он это сделает" .

Кто такой Дмитрий Ризнык

Голкиперу "Шахтера" 25 лет. Он начинал свою карьеру в полтавской "Ворскле", за которую в течение семи лет сыграл 70 матчей.

В феврале 2023 года Ризнык стал игроком "Шахтера". Также выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. В национальной сборной дебютировал в ноябре 2021 года, это был товарищеский матч против Болгарии.

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Дмитрий Ризнык во время матча. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Кто еще попал в сборную недели от WhoScored

Защита: Маркос Льоренте ("Атлетико" Мадрид), Вальдемар Антон ("Боруссия" Д), Ким Мин Чже ("Бавария") и Алехандро Гримальдо ("Байер").

Полузащита: Силас ("Црвена Звезда"), Шарль Де Кетелаэре ("Аталанта"), Малик Тильман (ПСВ) и Джейми Гиттенс ("Боруссия" Д).

Нападение: Хулиан Альварес ("Атлетико") и Флориан Вирц ("Байер").

Сборная тура ЛЧ
Сборная тура. Фото: WhoScored

Напомним, в "Реале" недовольны нынешним основным голкипером Тибо Куртуа и могут заменить его на украинца Андрея Лунина.

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин демонстративно не пожал руку россиянину Александру Головину.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после проигранного матча для "Ливерпуля" раскритиковал Килиана Мбаппе .

Бывший форвард киевского "Динамо" Валерий Леоненко подверг критике наставника сборной Украины Сергея Реброва.

спорт футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Дмитрий Ризнык

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