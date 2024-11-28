Игрок Шахтера стал лучшим игроком тура в ЛЧ — о ком идет речь

"Шахтер" перед матчем с ПСВ. Фото: shakhtar.com

Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык вошел в число лучших игроков недели в Лиге чемпионов. Украинец, который в матче с ПСВ поставил рекорд по сейвам в истории турнира, заслуженно занял свое место в топе по итогам прошедшего тура.

По версии портала WhoScored , Ризнык стал лучшим голкипером тура, обогнав своих более именитых конкурентов.

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За свои выступления он получил оценку 9.71. Его игру на портале прокомментировали следующим образом: "Ризнык сделал все возможное, чтобы помочь своей команде одержать победу над ПСВ. В течение большей части матча казалось, что он это сделает" .

Кто такой Дмитрий Ризнык

Голкиперу "Шахтера" 25 лет. Он начинал свою карьеру в полтавской "Ворскле", за которую в течение семи лет сыграл 70 матчей.

В феврале 2023 года Ризнык стал игроком "Шахтера". Также выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. В национальной сборной дебютировал в ноябре 2021 года, это был товарищеский матч против Болгарии.

Дмитрий Ризнык во время матча. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk

Кто еще попал в сборную недели от WhoScored

Защита: Маркос Льоренте ("Атлетико" Мадрид), Вальдемар Антон ("Боруссия" Д), Ким Мин Чже ("Бавария") и Алехандро Гримальдо ("Байер").

Полузащита: Силас ("Црвена Звезда"), Шарль Де Кетелаэре ("Аталанта"), Малик Тильман (ПСВ) и Джейми Гиттенс ("Боруссия" Д).

Нападение: Хулиан Альварес ("Атлетико") и Флориан Вирц ("Байер").

Сборная тура. Фото: WhoScored

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