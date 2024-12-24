Захисник Шахтаря Азаров вперше став батьком — фото

Гравець збірної Грузії та донецького "Шахтаря" Іраклі Азаров. Фото: ФК "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" та збірної Грузії Іраклі Азаров став батьком. У нього народилася донечка.

Дружина Азарова Ніні народила йому доньку 23 грудня, повідомляє "Шахтар" на своїй сторінці в Instagram.

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"Шахтар" привітав Азарова

"Вітаємо Ніні та Іраклі з цим радісним моментом у їхньому житті! Бажаємо міцного здоров’я та щастя малечі, миру, добра і процвітання всій родині", — сказано в повідомленні.

Іраклі Азаров цього сезону зіграв за "Шахтар" вісім поєдинків, у яких зробив одну гольову передачу.

У серпні минулого року він перейшов до "Шахтаря" з сербської "Црвени Звєзди",

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