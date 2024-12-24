Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрок Шахтера стал отцом — трогательное фото arrow

Игрок Шахтера стал отцом — трогательное фото

24 декабря 2024 21:25
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Защитник Шахтера Азаров впервые стал отцом — фото
Игрок сборной Грузии и донецкого "Шахтера" Иракли Азаров. Фото: ФК "Шахтер"
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Грузии Иракли Азаров стал отцом. У него родилась дочь.

Жена Азарова Нини родила ему дочь 23 декабря, сообщает "Шахтер" на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Дочь назвали Нила. Ее рост — 48 см, вес — 2 900 г.

"Шахтер" поздравил Азарова

"Поздравляем Нини и Иракли с этим радостным моментом в их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малыша, мира, добра и процветания всей семье", — говорится в сообщении.

Иракли Азаров в этом сезоне сыграл за "Шахтер" восемь поединков, в которых сделал одну голевую передачу.

В августе прошлого года он перешел в "Шахтер" из сербской "Црвены Звезды".

Напомним, игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко хочет позвать в Киев одного из лучших игроков УПЛ.

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный может перейти в один из футбольных грандов.

Украинский вратарь Андрей Лунин может сменить Испанию на Германию.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала спортивной чиновницей.

спорт футбол ФК Шахтер ребенок Иракли Азаров

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:03 Майор с Одесчины не вернулся из больницы на службу — как наказали

Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

21:25 В МИД высказались о принудительном возвращении беженцев в Украину

20:50 Опоздал с кесаревым сечением — как в Киеве суд наказал врача

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:47 Что будет с заключением МСЭК после 31 декабря — Минздрав объяснил

20:33 Отключение света в Одессе — какие графики на среду

20:29 В Львове нуждающихся угостили ужином на Рождество — фото

20:21 Непогода будет бушевать — синоптики заявили об опасности завтра

20:00 Какой вывод ВВК считается неправомерным

22:03 Майор с Одесчины не вернулся из больницы на службу — как наказали

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

21:25 В МИД высказались о принудительном возвращении беженцев в Украину

20:50 Опоздал с кесаревым сечением — как в Киеве суд наказал врача

20:47 Что будет с заключением МСЭК после 31 декабря — Минздрав объяснил

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:33 Отключение света в Одессе — какие графики на среду

20:29 В Львове нуждающихся угостили ужином на Рождество — фото

20:21 Непогода будет бушевать — синоптики заявили об опасности завтра

20:00 Какой вывод ВВК считается неправомерным

19:57 Разбор завалов на фоне елки — последствия атаки на Кривой Рог

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине