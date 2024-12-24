Защитник Шахтера Азаров впервые стал отцом — фото

Игрок Шахтера стал отцом — трогательное фото
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Грузии Иракли Азаров стал отцом. У него родилась дочь.
Жена Азарова Нини родила ему дочь 23 декабря, сообщает "Шахтер" на своей странице в Instagram.
Дочь назвали Нила. Ее рост — 48 см, вес — 2 900 г.
"Шахтер" поздравил Азарова
"Поздравляем Нини и Иракли с этим радостным моментом в их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малыша, мира, добра и процветания всей семье", — говорится в сообщении.
Иракли Азаров в этом сезоне сыграл за "Шахтер" восемь поединков, в которых сделал одну голевую передачу.
В августе прошлого года он перешел в "Шахтер" из сербской "Црвены Звезды".
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