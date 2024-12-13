Гравець збірної Німеччини втрапив у скандал через свій вік

Гравець "Боруссії" Юссуфа Мукоко. Фото: REUTERS/Leon Kuegele

У Німеччині розгорівся справжній скандал, пов'язаний з одним із молодих футбольних талантів. Схоже, що підозри виявилися правдою.

Батько нападника збірної Німеччини та французької "Ніцци" Юссуфи Мукоко зізнався ЗМІ, що він не його справжній батько, пише Bild.

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Але це лише половина проблеми.

Мукоко та його вік

Йозеф Мукоко зазначив, що його "син" не народився 20 листопада 2004 року в Камеруні. Його свідоцтво про народження було сфальсифіковане, після чого Юссуфу перевезли до Німеччини під виглядом сина Йозефа Мукоко.

Насправді футболіст народився 19 липня 2000 року. Тобто в документах йому зменшили вік на чотири роки.

Цього сезону гравець "Боруссії" Юссуфа Мукоко грає на правах оренди за "Ніццу". У 13 зіграних поєдинках він забив два м'ячі.

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