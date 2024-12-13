Игрок сборной Германии попал в скандал из-за своего возраста

Игрок сборной Германии скрыл свой настоящий возраст
В Германии разгорелся настоящий скандал, связанный с одним из молодых футбольных талантов. Похоже, что подозрения оказались правдой.
Отец нападающего сборной Германии и французской "Ниццы" Юссуфы Мукоко признался СМИ, что он не его настоящий отец, пишет Bild.
Но это только половина проблемы.
Мукоко и его возраст
Йозеф Мукоко отметил, что его "сын" не родился 20 ноября 2004 года в Камеруне. Его свидетельство о рождении было сфальсифицировано, после чего Юссуфу перевезли в Германию под видом сына Йозефа Мукоко.
На самом деле футболист родился 19 июля 2000 года. То есть в документах ему уменьшили возраст на четыре года.
В этом сезоне игрок "Боруссии" Юссуфа Мукоко играет на правах аренды за "Ниццу". В 13 сыгранных поединках он забил два мяча.
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