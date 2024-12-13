Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Игрок сборной Германии скрыл свой настоящий возраст arrow

Игрок сборной Германии скрыл свой настоящий возраст

13 декабря 2024 17:45
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Игрок сборной Германии попал в скандал из-за своего возраста
Игрок "Боруссии" Юссуфа Мукоко. Фото: REUTERS/Leon Kuegele
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В Германии разгорелся настоящий скандал, связанный с одним из молодых футбольных талантов. Похоже, что подозрения оказались правдой.

Отец нападающего сборной Германии и французской "Ниццы" Юссуфы Мукоко признался СМИ, что он не его настоящий отец, пишет Bild.

Читайте также:

Но это только половина проблемы.

Мукоко и его возраст

Йозеф Мукоко отметил, что его "сын" не родился 20 ноября 2004 года в Камеруне. Его свидетельство о рождении было сфальсифицировано, после чего Юссуфу перевезли в Германию под видом сына Йозефа Мукоко.

На самом деле футболист родился 19 июля 2000 года. То есть в документах ему уменьшили возраст на четыре года.

В этом сезоне игрок "Боруссии" Юссуфа Мукоко играет на правах аренды за "Ниццу". В 13 сыгранных поединках он забил два мяча.

Напомним, во время матча "Динамо" в Лиге Европы внезапно появился флаг так называемой "ДНР".

Главный тренер "Манчестер Сити" Гвардиола рассказал о своей серьезной болезни.

Украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может перейти в другой клуб.

Новый чемпион мира по шахматам не преодолел рекорд украинца Пономарева.

скандал спорт футбол Боруссия Дортмунд Бундеслига

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

18:15 Шевченко сделал заявление в 20 годовщину получения Золотого мяча

18:15 Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

18:14 Кличко ответил на критику о ремонте мостов во время войны

18:00 Что можно купить на 1 000 грн от Зеленского в Укрпоште — фото

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

17:59 РФ использовала "рождественское перемирие" для атаки, — ОП

17:58 На что украинцы тратят 1000 грн от государства — топ категорий

17:53 Прекратите геноцид — под Одесской ОВА прошел митинг

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

18:15 Шевченко сделал заявление в 20 годовщину получения Золотого мяча

18:15 Зеленский провел первое заседание Технологической Ставки

18:14 Кличко ответил на критику о ремонте мостов во время войны

18:00 Что можно купить на 1 000 грн от Зеленского в Укрпоште — фото

17:59 РФ использовала "рождественское перемирие" для атаки, — ОП

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

17:58 На что украинцы тратят 1000 грн от государства — топ категорий

17:53 Прекратите геноцид — под Одесской ОВА прошел митинг

17:34 В Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании завтра

17:31 В Киеве судили мать экс-нардепа за госизмену — приговор суда

17:29 На Харьковщине полицейские разоблачили семейный наркобизнес

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам