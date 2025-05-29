Ярмолюк підписав новий контракт із Брентфордом до 2031 року

Єгор Ярмолюк. Фото: "Брентфорд"

Англійський "Брентфорд" проявив довіру до свого півзахисника та гравця збірної України Єгора Ярмолюка. З футболістом продовжили контракт.

Про це повідомила пресслужба "Брентфорда".

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Our Ukrainian boy extends his stay 🙌



We're delighted to announce that Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract with the Club ✍️ — Brentford FC (@BrentfordFC) May 29, 2025

Ярмолюк отримав кредит довіри в Англії

Ярмолюк уклав новий довгостроковий контракт із "Брентфордом", який діятиме до літа 2031 року з опцією продовження ще на рік.

У сезоні 2024/25 Ярмолюк провів 35 матчів за "Брентфорд", із них 31 — у Прем’єр-лізі, виходячи в старті в 9 із останніх 10 ігор під керівництвом Томаса Франка. У березні 2025 року він дебютував за національну збірну України в матчі проти Бельгії.

Ярмолюк висловив радість від нового контракту, зазначивши, що це мотивує його працювати ще наполегливіше. Він підкреслив, що пишається дебютом у Прем’єр-лізі та за збірну, і прагне вдосконалювати всі аспекти гри, щоб вийти на новий рівень разом із командою. За його словами, довгострокова угода додає впевненості та задоволення від футболу.

Ярмолюк перейшов до Брентфорда в липні 2022 року з "Дніпра-1".

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