Ярмолюк подписал новый контракт с Брентфордом до 2031 года

Егор Ярмолюк. Фото: "Брентфорд"

Английский "Брентфорд" проявил доверие к своему полузащитнику и игроку сборной Украины Егору Ярмолюку. С футболистом продлили контракт.

Об этом сообщила пресс-служба "Брентфорда".

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Мы рады сообщить, что Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с клубом ✍️ - Brentford FC (@BrentfordFC) 29 мая 2025 г.

Ярмолюк получил кредит доверия в Англии

Ярмолюк заключил новый долгосрочный контракт с "Брентфордом", который будет действовать до лета 2031 года с опцией продления еще на год.

В сезоне 2024/25 Ярмолюк провел 35 матчей за "Брентфорд", из них 31 — в Премьер-лиге, выходя в старте в 9 из последних 10 игр под руководством Томаса Франка. В марте 2025 года футболист дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Бельгии.

Ярмолюк выразил радость от нового контракта, отметив, что это мотивирует его работать еще упорнее. Он подчеркнул, что гордится дебютом в Премьер-лиге и за сборную, и стремится совершенствовать все аспекты игры, чтобы выйти на новый уровень вместе с командой. По его словам, долгосрочное соглашение добавляет уверенности и удовольствия от футбола.

Ярмолюк перешел в Брентфорд в июле 2022 года из "Днепра-1".

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