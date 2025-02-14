Футболіст збірної України заперечує чутки про співпрацю з Ракицьким

Гравець збірної України спростував зв'язки з Ракицьким
Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький створив агентську компанію. Один із футболістів молодіжної збірної спростував чутки про зв'язок з ним.
Гравець "Металіста 1925" Володимир Салюк у коментарі "Українському футболу" зазначив, що не є клієнтом Ракицького.
Раніше чутки пов'язували його з компанією Ракицького. Проте, вони виявилися неправдою.
Хто такий Володимир Салюк
Захисник молодіжної збірної України та "Металіста 1925". За харківський клуб грає з серпня 2024 року, до того виступав за одеський "Чорноморець".
В складі молодіжної збірної U-21 він провів 13 поєдинків. Також він грав за U-23 та олімпійську збірну України.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість Салюка зараз складає 600 тисяч євро.
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