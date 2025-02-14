Футболіст збірної України заперечує чутки про співпрацю з Ракицьким

Гравці молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/vova.salyuk

Колишній гравець збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький створив агентську компанію. Один із футболістів молодіжної збірної спростував чутки про зв'язок з ним.

Гравець "Металіста 1925" Володимир Салюк у коментарі "Українському футболу" зазначив, що не є клієнтом Ракицького.

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Колишній гравець "Чорноморця" Володимир Салюк. Фото: instagram.com/vova.salyuk

Хто такий Володимир Салюк

Захисник молодіжної збірної України та "Металіста 1925". За харківський клуб грає з серпня 2024 року, до того виступав за одеський "Чорноморець".

В складі молодіжної збірної U-21 він провів 13 поєдинків. Також він грав за U-23 та олімпійську збірну України.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Салюка зараз складає 600 тисяч євро.

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