Футболист сборной Украины отрицает слухи о сотрудничестве с Ракицким

Игроки молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/vova.salyuk

Бывший игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий создал агентскую компанию. Один из футболистов молодежной сборной опроверг слухи о связи с ним.

Игрок "Металлиста 1925" Владимир Салюк в комментарии "Украинскому футболу" отметил, что не является клиентом Ракицкого.

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Бывший игрок "Черноморца" Владимир Салюк. Фото: instagram.com/vova.salyuk

Кто такой Владимир Салюк

Защитник молодежной сборной Украины и "Металлиста 1925". За харьковский клуб играет с августа 2024 года, до того выступал за одесский "Черноморец".

В составе молодежной сборной U-21 он провел 13 поединков. Также он играл за U-23 и олимпийскую сборную Украины.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Салюка сейчас составляет 600 тысяч евро.

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