Футболист сборной Украины отрицает слухи о сотрудничестве с Ракицким

Игрок сборной Украины опроверг связи с Ракицким
Бывший игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий создал агентскую компанию. Один из футболистов молодежной сборной опроверг слухи о связи с ним.
Игрок "Металлиста 1925" Владимир Салюк в комментарии "Украинскому футболу" отметил, что не является клиентом Ракицкого.
Ранее слухи связывали его с компанией Ракицкого. Однако, они оказались неправдой.
Кто такой Владимир Салюк
Защитник молодежной сборной Украины и "Металлиста 1925". За харьковский клуб играет с августа 2024 года, до того выступал за одесский "Черноморец".
В составе молодежной сборной U-21 он провел 13 поединков. Также он играл за U-23 и олимпийскую сборную Украины.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Салюка сейчас составляет 600 тысяч евро.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию поединка между украинцем Денисом Беринчиком и американцем Кишоном Дэвисом.
Потенциальный новичок киевского "Динамо" может отказаться от перехода в Киев.
Украинский боксер Александр Усик рассказал о наиболее сложном сопернике, который был в его карьере.
"Полесье" осталось без ключевого форварда, который сменит клуб. Уже известна причина.
Читайте Новини.LIVE!