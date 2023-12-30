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Гравець збірної України з футболу намагалася в'їхати до Росії, чим допомогла РосЗМІ

30 грудня 2023 08:52
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Агабекян Карен
редактор
Гравець збірної України з футболу намагалася в'їхати до Росії, чим допомогла РосЗМІ
Кравець під час кар'єри у "Комо". Фото: ФК "Комо"
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Агабекян Карен
редактор

Футболістка збірної України Дар'я Кравець намагалася потрапити до Росії. Ймовірно, вона планувала виступати за одну із місцевих команд.

Про це повідомили РосЗМІ, які використали українку з пропагандистською метою.

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Що трапилося з Кравець

РосЗМІ опублікували сюжет, де громадян України перевіряють перед в'їздом до РФ. Однією з перевірених була Кравець.

У 29-річної футболістки на телефоні знайшли віддалені повідомлення з Телеграм, де вона обіцяла перерахувати зароблені в Росії гроші на потреби ЗСУ. Також у листуванні дівчина називала орками російських військових.

На запитання про те, навіщо вона їде до Росії, українка відповіла, що гратиме у футбол.

Зазначимо, що Кравець уже виступала у Росії. 2014-го року за "Мордовочку" Саранськ, а 2015-го за "Зоркій" Красногорськ. Минулого сезону українка грала в Італії за клуб "Комо".

Уродженка Лимана, Донецької області після російського досвіду у кар'єрі виступала у казахському БІІКу, ізраїльському "Кір'ят-Гаті, французькому "Реймсі" та італійській "Фіорентині".

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