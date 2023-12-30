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Игрок сборной Украины по футболу пыталась въехать в Россию, чем помогла РосСМИ

30 декабря 2023 08:52
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Агабекян Карен
редактор
Игрок сборной Украины по футболу пыталась въехать в Россию, чем помогла РосСМИ
Кравец во время карьеры в "Комо". Фото: ФК "Комо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футболистка сборной Украины Дарья Кравец пыталась попасть в Россию. Вероятно, она планировала выступать за одну из местных команд.

Об этом сообщили РосСМИ, использовавшие украинку в пропагандистских целях.

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Что случилось с Кравец

РосСМИ опубликовали сюжет, где граждан Украины проверяют перед въездом в РФ. Одно из проверяемых была Кравец.

У 29-летней футболистка на телефоне нашли удаленные сообщения из Телеграм, где она обещала перечислить заработанные в России деньги на нужды ВСУ. Также в переписки российских военных девушка называла орками.

На вопрос о том, зачем она едет в Россию, украинка ответила, что будет играть в футбол.

Отметим, что Кравец уже выступала в России. В 2014-м году за "Мордовочку" Саранск, а в 2015-м за "Зоркий" Красногорск. В прошлом сезоне украинка играла в Италии за клуб "Комо".

Уроженка Лимана, Донецкой области после российского опыта в карьере выступала в казахском БИИКе, израильском "Киръят-Гате, французском "Реймсе" и итальянской "Фиорентине".

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