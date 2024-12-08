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Гравець збірної України знайшов роботу в США

8 грудня 2024 14:27
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ілля Крупський переходить до клубу MLS
Захисник "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Ще один гравець збірної України найближчим часом може переїхати за кордон. Цього разу мова йде про талановитого захисника, за яким вже давно спостерігали іноземні клуби. 

Футболіст полтавської "Ворскли" Ілля Крупський скоро може стати гравцем клубу американської ліги MLS "Нью-Інгленд Революшн", повідомляє Zorya Londonsk

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За даними джерел, клуби вже домовились між собою про трансфер. Тепер "Нью-Інгленд" веде перемовини з Крупським щодо особистого контракту. 

Илья Крупский
Ілля Крупський в збірній України. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Хто такий Ілля Крупський

Гравець молодіжної та олімпійської збірної України. З молодіжною збірною він вже кваліфікувався на чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2025 року в Словаччині. З олімпійською збірною брав участь у недавніх Іграх в Парижі. 

У нинішньому сезоні Крупський зіграв 14 матчів за "Ворсклу", відзначився гольовою передачею. 

Нагадаємо, стали відомі подробиці про дружину колишнього гравця київського "Динамо" Кахи Каладзе. 

Легендарний футболіст Зінедін Зідан розповів, який клуб ніколи не тренуватиме. 

Ф'юрі вирішив скасувати бій, йому не сподобався його нинішній суперник. 

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спорт футбол УПЛ Ворскла Ілля Крупський

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