Ілля Крупський переходить до клубу MLS

Захисник "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Ще один гравець збірної України найближчим часом може переїхати за кордон. Цього разу мова йде про талановитого захисника, за яким вже давно спостерігали іноземні клуби.

Футболіст полтавської "Ворскли" Ілля Крупський скоро може стати гравцем клубу американської ліги MLS "Нью-Інгленд Революшн", повідомляє Zorya Londonsk.

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За даними джерел, клуби вже домовились між собою про трансфер. Тепер "Нью-Інгленд" веде перемовини з Крупським щодо особистого контракту.

Ілля Крупський в збірній України. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Хто такий Ілля Крупський

Гравець молодіжної та олімпійської збірної України. З молодіжною збірною він вже кваліфікувався на чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2025 року в Словаччині. З олімпійською збірною брав участь у недавніх Іграх в Парижі.

У нинішньому сезоні Крупський зіграв 14 матчів за "Ворсклу", відзначився гольовою передачею.

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