Илья Крупский переходит в клуб MLS

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Еще один игрок сборной Украины в ближайшее время может переехать за границу. На этот раз речь идет о талантливом защитнике, за которым уже давно наблюдали иностранные клубы.

Футболист полтавской "Ворсклы" Илья Крупский скоро может стать игроком клуба американской лиги MLS "Нью-Ингленд Революшн", сообщает Zorya Londonsk.

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По данным источников, клубы уже договорились между собой о трансфере. Теперь "Нью-Ингленд" ведет переговоры с Крупским по поводу личного контракта.

Илья Крупский в сборной Украины. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Кто такой Илья Крупский

Игрок молодежной и олимпийской сборной Украины. С молодежной сборной он уже квалифицировался на чемпионат Европы, который пройдет летом 2025 года в Словакии. С олимпийской сборной участвовал в недавних Играх в Париже.

В нынешнем сезоне Крупский сыграл 14 матчей за "Ворсклу", отличился голевой передачей.

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