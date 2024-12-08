Илья Крупский переходит в клуб MLS

Игрок сборной Украины нашел работу в США
Еще один игрок сборной Украины в ближайшее время может переехать за границу. На этот раз речь идет о талантливом защитнике, за которым уже давно наблюдали иностранные клубы.
Футболист полтавской "Ворсклы" Илья Крупский скоро может стать игроком клуба американской лиги MLS "Нью-Ингленд Революшн", сообщает Zorya Londonsk.
По данным источников, клубы уже договорились между собой о трансфере. Теперь "Нью-Ингленд" ведет переговоры с Крупским по поводу личного контракта.
Кто такой Илья Крупский
Игрок молодежной и олимпийской сборной Украины. С молодежной сборной он уже квалифицировался на чемпионат Европы, который пройдет летом 2025 года в Словакии. С олимпийской сборной участвовал в недавних Играх в Париже.
В нынешнем сезоне Крупский сыграл 14 матчей за "Ворсклу", отличился голевой передачей.
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