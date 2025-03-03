Гравці Чорноморця отримали великі премії після перемоги над Колосом

"Чорноморець" проти "Колоса". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Чемпіонат України з футболу відновився після зимової перерви. Деякі клуби також демонструють обережні натяки на відновлення.

Гравці "Чорноморця" отримали премії за перемогу над "Колосом" у стартовому турі другої частини УПЛ, повідомляє ТаТоТаке.

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Їм також пообіцяли премії на всі матчі весняної частини. Що цікаво, це були дуже великі премії, як для одеського клубу.

Премії "Чорноморця"

За даними журналістів, гравці "Чорноморця" отримали премії такого рівня, якого у команди не було з 2021 року.

"З того, що я знаю, в українському футболі середня виделка премій — 500 тисяч — мільйон гривень. Ми беремо прошарок команд, які не на горі, але і не на дні. У "Чорноморця" премії трохи менше цієї позначки — 10 тисяч у.о. З 2021-го премій такого рівня в команді не було", — зазначив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Він додав, що в клубі чекають на щорічний платіж солідарності за розвиток дитячо-юнацького футболу від УЄФА, який має бути приблизно у 10 мільйонів гривень.

Він, можливо, допоможе погасити борги клубу.

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