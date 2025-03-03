Игроки Черноморца получили большие премии после победы над Колосом

"Черноморец" против "Колоса". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. Некоторые клубы также демонстрируют осторожные намеки на восстановление.

Игроки "Черноморца" получили премии за победу над "Колосом" в стартовом туре второй части УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

Читайте также:

Им также пообещали премии на все матчи весенней части. Что интересно, это были очень большие премии как для одесского клуба.

Премии "Черноморца"

По данным журналистов, игроки "Черноморца" получили премии такого уровня, которого у команды не было с 2021 года.

"Из того, что я знаю, в украинском футболе средняя вилка премий — 500 тысяч — миллион гривен. Мы берем прослойку команд, которые не на горе, но и не на дне. У "Черноморца" премии чуть меньше этой отметки — 10 тысяч у.е. С 2021-го премий такого уровня в команде не было", — отметил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Он добавил, что в клубе ждут ежегодный платеж солидарности за развитие детско-юношеского футбола от УЕФА, который должен быть примерно в 10 миллионов гривен.

Он, возможно, поможет погасить долги клуба.

Напомним, стало известно имя самого богатого футболиста в истории сборной Украины.

Сборная Украины готовится к матчам против Бельгии в Лиге наций. Уже известно, кто из игроков пропустит эти важные поединки.

"Манчестер Юнайтед" нашел нового вратаря, который заменит Андре Онана. Ранее он интересовался Андреем Луниным.

Известная украинская спортсменка призналась, что прошла очень тяжелый период после Олимпиады в Париже.