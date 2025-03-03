Крупский раскрыл главную ошибку Динамо в матче с Ворсклой

Игрок "Ворсклы" Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Полтавская "Ворскла" в очередном туре УПЛ смогла отобрать очки у киевского "Динамо", сыграв вничью 1:1. После матча один из игроков полтавчан объяснил причину удачной игры его команды.

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский в комментарии УПЛ ТВ рассказал, почему именно его клуб сумел получить зачетные пункты в игре с фаворитом, пишет "Трибуна".

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По его словам, сила его команды была в неожиданном факторе. Который, в конце концов, стал решающим.

Что сказал Крупский

Игрок "Ворсклы" считает, что им удалось достичь положительного для себя результата "за счет того, что команда уже в таком состоянии, что нечего терять".

По словам Крупского, полтавскому клубу была нужна только эта победа, все игроки настраивались, играли спокойно, и не чувствовали никакого давления.

Именно благодаря этому, уверен игрок, "Ворскла" смогла добыть очко в матче против "Динамо".

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Некоторые известные украинские футболисты, которые играют в Европе, в последнее время не впечатляют своими результатами.