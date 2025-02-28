Киевское Динамо добыло сенсационный результат в матче с Ворсклой

Автор забитого мяча в составе "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

В чемпионате Украины по футболу начался очередной тур. Один из центральных его матчей уже сыгран.

Полтавская "Ворскла" сумела отобрать очки у лидера чемпионата киевского "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч, как ни странно, прошел "под диктовку" именно полтавчан. Которые были очень активны на протяжении всего поединка.

Как сыграли "Ворскла" и "Динамо"

Киевляне довольно быстро открыли счет в поединке, уже на 16 минуте отличился Виталий Буяльский.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом киевлян, хотя игроки "Ворсклы" были очень активными.

Уже в середине второго тайма им удалось отыграться. Отличился Александр Скляр.

Обе команды имели возможность вырвать победу в конце поединка, но им это не удалось сделать. Негативно отметился игрок полтавского клуба Владислав Островский, который на 90 минуте получил вторую желтую карточку.

"Ворскла" больше владела мячом на протяжении матча, а также чаще била по воротам соперника.

"Ворскла" — "Динамо" — 1:1

Голы: Скляр, 64 — Буяльский, 16

Ворскла: Исенко, Пердута, Скляр, Авдыли (Мякушко, 56), Кулач (Ндукве, 63), Кане (Иеде, 56), Салабай, Павлюк, Крупский, Бацула, Челядин (Островский, 80).

Динамо: Нещерет, Вивчаренко (Дубинчак, 46), Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Тымчик, Кабаев (Волошин, 61), Дячук, Буяльский (Шапаренко, 72), Михавко, Пихаленок (Бражко, 61), Михайленко.

Напомним, украинец Владимир Кличко получил неожиданный вызов на ринг от известного супертяжеловеса.

Некоторые игроки сборной Украины по футболу после восстановления независимости выбрали карьеру в сборной России.

Еще один лидер донецкого "Шахтера" может перейти в турецкий "Трабзонспор".

Донецкий клуб тем временем наказал одного из ключевых игроков своей защиты.