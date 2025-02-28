Київське Динамо здобуло сенсаційний результат у матчі з Ворсклою

Автор забитого м'яча у складі "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

У чемпіонаті України з футболу розпочався черговий тур. Один із центральних його матчів вже зіграно.

Полтавська "Ворскла" зуміла відібрати очки у лідера чемпіонату київського "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч, як не дивно, пройшов "під диктовку" саме полтавчан. Які були дуже активні протягом всього поєдинку.

Як зіграли "Ворскла" та "Динамо"

Кияни досить швидко відкрили рахунок у поєдинку, вже на 16 хвилині відзначився Віталій Буяльський.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою киян, хоча гравці "Ворскли" були дуже активними.

Вже у середині другого тайму їм вдалося відігратись. Відзначився Олександр Скляр.

Обидві команди мали нагоду вирвати перемогу наприкінці поєдинку, але їм це не вдалося зробити. Негативно відзначився гравець полтавського клубу Владислав Островський, який на 90 хвилині отримав другу жовту картку.

"Ворскла" більше володіла м'ячем протягом матчу, а також частіше била по воротам суперника.

"Ворскла" — "Динамо" — 1:1

Голи: Скляр, 64 — Буяльський, 16

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Авдилі (М'якушко, 56), Кулач (Ндукве, 63), Кане (Ієде, 56), Салабай, Павлюк, Крупський, Бацула, Челядін (Островський, 80).

Динамо: Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Ярмоленко (Брагару, 84), Ванат, Тимчик, Кабаєв (Волошин, 61), Дячук, Буяльський (Шапаренко, 72), Михавко, Піхальонок (Бражко, 61), Михайленко.

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