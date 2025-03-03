Крупський розкрив головну помилку Динамо в матчі з Ворсклою

Гравець "Ворскли" Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Полтавська "Ворскла" у черговому турі УПЛ змогла відібрати очки у київського "Динамо", зігравши унічию 1:1. Після матчу один із гравців полтавчан пояснив причину вдалої гри його команди.

Захисник "Ворскли" Ілля Крупський у коментарі УПЛ ТБ розповів, чому саме його клуб зумів здобути залікові пункти у грі з фаворитом, пише "Трибуна".

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За його словами, сила його команди була у неочікуваному факторі. Який, зрештою, став вирішальним.

Що сказав Крупський

Гравець "Ворскли" вважає, що їм вдалося досягти позитивного для себе результату "за рахунок того, що команда вже в такому стані, що немає чого втрачати".

За словами Крупського, полтавському клубу була потрібна тільки ця перемога, всі гравці налаштовувалися, грали спокійно, і не відчували жодного тиску.

Саме завдяки цьому, впевнений гравець, "Ворскла" змогла здобути очко у матчі проти "Динамо".

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