Гравці Динамо влаштували гучну вечірку, щоб відсвяткувати чемпіонство

Олександр Шовковський з дружиною Валерія Лучкевича. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Столичне "Динамо" повернулося з Одеси, де вони оформили чемпіонство. Команда, як і обіцяв головний тренер Олександр Шовковський, отримала два дні відпочинку.

Один з цих днів гравці "Динамо" та тренерський штаб витратили, щоб відсвяткувати чемпіонство, повідомив портал Новини.LIVE.

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Футболісти "Динамо" та Олександр Шовковський зі своїми коханими на святкуванні чемпіонства. Фото: instagram.com/_anna_luch_

"Динамо" відсвяткувало чемпіонство

Про свято стало відомо завдяки любові деяких дружин або дівчат футболістів до соцмереж, куди вони викладали фото.

Святкували своє 30-те чемпіонство кияни в автосалоні Porsche.

Зі своїми другими половинками прийшли Олександр Шовковський, Крістіан Біловар, Денис Попов, Віталій Буяльський, Олександр Караваєв, Костянтин Вівчаренко, Максим Брагару, Валерій Лучевич, Назарій Волошин, Валентин Моргун та Микола Михайленко. Можливо, хтось також прийшов з дружиною, але не потрапив на камеру.

Дружина Лучкевича з дівчиною Волошина завжди на перших ролях. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Подружжя Лучкевичів. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Андрій Ярмоленко. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Костянтин Вівчаренко з дружиною. Фото: instagram.com/a.shekerli

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Владислав Ванат та Руслан Нещерет прийшли без своїх коханих. Тому на фото той же Ванат обнімав Тараса Михавка.

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