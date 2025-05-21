Игроки Динамо устроили шумную вечеринку, чтобы отпраздновать чемпионство

Александр Шовковский с супругой Валерия Лучкевича. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Столичное "Динамо" вернулось из Одессы, где они оформили чемпионство. Команда, как и обещал главный тренер Александр Шовковский, получила два дня отдыха.

Один из этих дней игроки "Динамо" и тренерский штаб потратили, чтобы отпраздновать чемпионство, сообщил портал Новини.LIVE.

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Футболисты "Динамо" и Александр Шовковский со своими возлюбленными на праздновании чемпионства. Фото: instagram.com/_anna_luch_

"Динамо" отпраздновало чемпионство

О празднике стало известно благодаря любви некоторых жен или девушек футболистов к соцсетям, куда они выкладывали фото.

Праздновали свое 30-е чемпионство киевляне в автосалоне Porsche.

Со своими вторыми половинками пришли Александр Шовковский, Кристиан Биловар, Денис Попов, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Константин Вивчаренко, Максим Брагару, Валерий Лучевич, Назарий Волошин, Валентин Моргун и Николай Михайленко. Возможно, кто-то также пришел с женой, но не попал на камеру.

Жена Лучкевича с девушкой Волошина всегда на первых ролях. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Супруги Лучкевичи. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Андрей Ярмоленко. Фото: instagram.com/_anna_luch_

Константин Вивчаренко с супругой. Фото: instagram.com/a.shekerli

Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Ванат и Руслан Нещерет пришли без своих возлюбленных. Поэтому на фото тот же Ванат обнимал Тараса Михавко.

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