Гравці львівських Карпат отримали бронювання від мобілізації
Львівські "Карпати" наступного сезону зіграють в Українській прем'єр-лізі. Тепер керівництву клуба можна не хвилюватись, що всіх гравців та співробітників можуть забрати на війну.
Про це стало відомо з указу Міністерства молоді та спорту України.
Чому "Карпати" настільки важливі
У Міністерстві молоді та спорту опублікували указ, згідно з яким "Карпати" визнані критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності України в особливий період воєнного стану.
Наданий статус дозволить клубу зберегти 50% військовозобов'язаних працівників. Відсоток тих, кого не мобілізують, можуть збільшити, якщо клуб доведе цю потребу.
Раніше ідентичний статус набули клуби УПЛ: "Динамо", "Шахтар", "Кривбас", "Дніпро-1", "Зоря" та "Оболонь".
Зазначимо, що "Карпати" достроково вийшли до УПЛ. Зараз команда посідає перше місце в Першій лізі, випереджаючи "Інгульець", що йде другим, на три очки. У перехідних матчах зіграють "Лівий берег" та "Епіцентр", або "Нива" Бузова.
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