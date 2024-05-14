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Гравці львівських Карпат отримали бронювання від мобілізації

14 травня 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Гравці львівських Карпат отримали бронювання від мобілізації
Головний тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпати"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львівські "Карпати" наступного сезону зіграють в Українській прем'єр-лізі. Тепер керівництву клуба можна не хвилюватись, що всіх гравців та співробітників можуть забрати на війну.

Про це стало відомо з указу Міністерства молоді та спорту України.

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Чому "Карпати" настільки важливі

У Міністерстві молоді та спорту опублікували указ, згідно з яким "Карпати" визнані критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності України в особливий період воєнного стану.

Наданий статус дозволить клубу зберегти 50% військовозобов'язаних працівників. Відсоток тих, кого не мобілізують, можуть збільшити, якщо клуб доведе цю потребу.

Раніше ідентичний статус набули клуби УПЛ: "Динамо", "Шахтар", "Кривбас", "Дніпро-1", "Зоря" та "Оболонь".

Зазначимо, що "Карпати" достроково вийшли до УПЛ. Зараз команда посідає перше місце в Першій лізі, випереджаючи "Інгульець", що йде другим, на три очки. У перехідних матчах зіграють "Лівий берег" та "Епіцентр", або "Нива" Бузова.

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Тренер "Шахтаря" розповів правду про бійку після матчу з "Динамо".

Лунін пояснив, хто зіграє в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

"Полісся" забере лідера "Дніпра-1" без узгодження з клубом.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

Карпати
футбол
УПЛ
мобілізація
Мирон Маркевич

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