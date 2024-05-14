Игроки львовских Карпат получили бронь от мобилизации

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" со следующего сезона сыграют в Украинской премьер-лиге. Теперь руководству клуба можно не волноваться, что всех игроков и сотрудников могут забрать на войну.

Об этом стало известно из указа Министерства молодежи и спорта Украины.

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Почему "Карпаты" настолько важны

В Министерстве молодежи и спорта опубликовали указ, согласно с которым, "Карпаты" признаны критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности Украины в особый период военного положения.

Предоставленный статус позволит клубу сохранить 50% военнообязанных сотрудников. Процент тех, кого не мобилизуют, могут увеличить, если клуб обоснует эту потребность.

Ранее идентичный статус получили клубы УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр-1", "Заря" и "Оболонь".

Отметим, что "Карпаты" досрочно вышли в УПЛ. Сейчас команда занимает первое место в Первой лиге, опережая идущий вторым "Ингулец" на три очка. В переходных матчах сыграют "Левый берег" и "Эпицентр", либо "Нива" Бузова.

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