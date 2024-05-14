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Игроки львовских Карпат получили бронь от мобилизации

14 мая 2024 07:00
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Агабекян Карен
редактор
Игроки львовских Карпат получили бронь от мобилизации
Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич. Фото: "Карпаты"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Львовские "Карпаты" со следующего сезона сыграют в Украинской премьер-лиге. Теперь руководству клуба можно не волноваться, что всех игроков и сотрудников могут забрать на войну.

Об этом стало известно из указа Министерства молодежи и спорта Украины.

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Игроки львовских "Карпат". Фото: "Карпаты"

Почему "Карпаты" настолько важны

В Министерстве молодежи и спорта опубликовали указ, согласно с которым, "Карпаты" признаны критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности Украины в особый период военного положения.

Предоставленный статус позволит клубу сохранить 50% военнообязанных сотрудников. Процент тех, кого не мобилизуют, могут увеличить, если клуб обоснует эту потребность.

Ранее идентичный статус получили клубы УПЛ: "Динамо", "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр-1", "Заря" и "Оболонь".

Отметим, что "Карпаты" досрочно вышли в УПЛ. Сейчас команда занимает первое место в Первой лиге, опережая идущий вторым "Ингулец" на три очка. В переходных матчах сыграют "Левый берег" и "Эпицентр", либо "Нива" Бузова.

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Тренер "Шахтера" рассказал правду о драке после матча с "Динамо".

Лунин объяснил, кто сыграет в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

"Полесье" заберет лидера "Днепра-1" без согласования с клубом. 

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

Карпаты
футбол
УПЛ
мобилизация
Мирон Маркевич

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