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Гравці Шахтаря та Динамо зворушливо привітали вболівальників з Великоднем

5 травня 2024 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравці Шахтаря та Динамо зворушливо привітали вболівальників з Великоднем
Привітання від київського "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські спортсмени приєднуються до мільйонів привітань, які в цей час чути по всій країні. Футбольні клуби "Шахтар" та "Динамо" не стали винятком.

Рано-вранці представили двох найтитулованіших українських команд опублікували святкові привітання, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Представники чемпіонату України з футболу готуються до чергового туру Прем’єр-ліги. Попри ранкові тренування, "Динамо" та "Шахтар" знайшли час для того, щоб привітати вболівальників із Великоднем.

Шахтар привітав уболівальників із Великоднем
Привітання від "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що побажали "Шахтар" та "Динамо"

"Гірники" зазначили, що для всіх християн Великдень є особливим днем. Він символізує перемогу добра над злом, світла над пітьмою.

"Це свято зміцнює нашу віру в торжество істини та справедливості, дає кожному з нас життєві сили та надію на краще. Бажаємо миру, радості та добра вам і вашим рідним. З Великоднем! Христос Воскрес!" — написали в "Шахтарі".

Тарас Степаненко привітав уболівальників із Великоднем
Тарас Степаненко привітав уболівальників із Великоднем. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Капітан "гірників" Тарас Степаненко вже встиг разом зі своєю великою та дружною родиною сходити до церкви та присвятити кошики. Він опублікував фотографію, яка передає тепло та заряджає позитивом.

Київське "Динамо" теж не забуло про вболівальників та привітало українців на офіційній сторінці клубу у соціальній мережі.

Нагадаємо, Судаков гратиме в Англії — "Шахтар" може знизити ціну на гравця.

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спорт
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ФК Шахтар
Динамо
Тарас Степаненко
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