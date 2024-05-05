Игроки Шахтера и Динамо трогательно поздравили болельщиков с Пасхой

Поздравление от киевского "Динамо". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Украинские спортсмены присоединяются к миллионам поздравлений, которые в эти часы слышны по всей стране. Футбольные клубы "Шахтер" и "Динамо" не стали исключением.

Рано утром представили двух самых титулованных украинских команд опубликовали праздничные поздравления, сообщает портал Новини.LIVE.

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Представители чемпионата Украины по футболу готовятся к очередному туру Премьер-лиги. Несмотря на утренние тренировки, "Динамо" и "Шахтер" нашли время для того, чтобы поздравить болельщиков с Пасхой.

Поздравление от "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что пожелали "Шахтер" и "Динамо"

"Горняки" отметили, что для всех христиан Пасха является особенным днем. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой.

"Этот праздник укрепляет нашу веру в торжество истины и справедливости, дает каждому из нас жизненные силы и надежду на лучшее. Желаем мира, радости и добра вам и вашим родным. С Пасхой! Христос Воскрес!"— написали в "Шахтере".

Тарас Степаненко поздравил болельщиков с Пасхой. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Капитан "горняков" Тарас Степаненко уже успел вместе со своей большой и дружной семьей сходить в церковь и посвятить корзинки. Он опубликовал фотографию, которая передает тепло и заряжает позитивом.

Киевское "Динамо" тоже не забыло о болельщиках и поздравило украинцев на официальной странице клуба в социальной сети.

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