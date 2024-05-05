Игроки Шахтера и Динамо трогательно поздравили болельщиков с Пасхой
Украинские спортсмены присоединяются к миллионам поздравлений, которые в эти часы слышны по всей стране. Футбольные клубы "Шахтер" и "Динамо" не стали исключением.
Рано утром представили двух самых титулованных украинских команд опубликовали праздничные поздравления, сообщает портал Новини.LIVE.
Представители чемпионата Украины по футболу готовятся к очередному туру Премьер-лиги. Несмотря на утренние тренировки, "Динамо" и "Шахтер" нашли время для того, чтобы поздравить болельщиков с Пасхой.
Что пожелали "Шахтер" и "Динамо"
"Горняки" отметили, что для всех христиан Пасха является особенным днем. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой.
"Этот праздник укрепляет нашу веру в торжество истины и справедливости, дает каждому из нас жизненные силы и надежду на лучшее. Желаем мира, радости и добра вам и вашим родным. С Пасхой! Христос Воскрес!"— написали в "Шахтере".
Капитан "горняков" Тарас Степаненко уже успел вместе со своей большой и дружной семьей сходить в церковь и посвятить корзинки. Он опубликовал фотографию, которая передает тепло и заряжает позитивом.
Киевское "Динамо" тоже не забыло о болельщиках и поздравило украинцев на официальной странице клуба в социальной сети.
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