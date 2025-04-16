Шахтар вшанував памʼять загиблих дітей після перемоги в Кривому Розі

Гравці Шахтаря вшанували загиблих в Кривому Розі — фото
У Кривому Розі донецький "Шахтар" дограв перенесений матч п‘ятого туру УПЛ. Донеччанам вдалося перемогти з рахунком 2:1.
У "Шахтарі" повідомили, що гравці відвідали дитячий майданчик в Кривому Розі, який обстріляли 4 квітня.
"Шахтар" вшанував пам’ять загиблих
Тренерський штаб та гравці клуба поклали квіти та дитячі іграшки до меморіалу, який люди створили в пам’ять про загиблих дітей.
Найбільш емоційним у складі "Шахтаря" був черкащанин Артем Бондаренко, який не стримав сльози.
Зазначимо, що 4 квітня близько 19:00 ракета, випущена з російського боку, вибухнула над районом житлової забудови в Кривому Розі. Загинули 20 осіб, з яких дев'ять — діти. Удар припав на багатоповерхівки, приватні будинки, ресторан, дитячий майданчик та автостоянку.
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