Шахтер почтил память погибших детей после победы в Кривом Роге

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко не сдержал эмоций. Фото: "Шахтер"

В Кривом Роге донецкий "Шахтер" доиграл перенесенный матч пятого тура УПЛ. Дончанам удалось победить со счетом 2:1.

В "Шахтере" сообщили, что игроки посетили детскую площадку в Кривом Роге, которую обстреляли 4 апреля.

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Тренерский штаб и игроки клуба возложили цветы и детские игрушки к мемориалу, который люди создали в память о погибших детях.

Наиболее эмоциональным в составе "Шахтера" был черкасчанин Артем Бондаренко, который не сдержал слез.

Отметим, что 4 апреля, около 19:00 ракета, выпущенная с российской стороны, взорвалась над районом жилой застройки в Кривом Роге. Погибли 20 человек, из которых девять - дети. Удар пришелся на многоэтажки, частные дома, ресторан, детскую площадку и автостоянку.

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