Царенко з Динамо зацікавив клуб з елітного чемпіонату Іспанії

Антон Царенко. Фото: "Динамо"

В чемпіонаті Іспанії слідкують за футболістами з київського "Динамо". Одним з тих, хто привернув увагу, є атакувальний півзахисник Антон Царенко.

Про інтерес іспанського клубу повідомив портал Zorya Londonsk.

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Царенко може перейти в іспанський чемпіонат

Джерело повідомило, що в елітному чемпіонаті Іспанії один з клубів зацікавлений в Царенку. При цьому не уточняється назва клубу.

Наразі гравець виступає в оренді в польській "Лехії", яка йде передостанньою в Екстракласі.

Чутки про те, що Царенко може покинути "Лехію" з’явилися після того, як через борги на польський клуб наклали санкції. Команда наразі під загрозою того, що може знятися з чемпіонату. Однак, керівництво клубу обіцяє берегти команду в еліті.

При цьому, польські джерела вважають, що Царенко залишиться в "Лехії". При цьому вони стверджують, що гравець не хоче повертатися в київське "Динамо".

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