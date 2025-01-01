Царенко из Динамо заинтересовал клуб по элитному чемпионату Испании

Игрока Динамо, который не нужен Шовковскому, хотят в Ла Лиге
В чемпионате Испании следят за футболистами из киевского "Динамо". Одним из привлекших внимание является атакующий полузащитник Антон Царенко.
Об интересе испанского клуба сообщил портал Zorya Londonsk.
Царенко может перейти в испанский чемпионат
Источник сообщил, что в элитном чемпионате Испании один из клубов заинтересован в Царенко. При этом не уточняется название клуба.
В настоящее время игрок выступает в аренде в польской "Лехии", которая идет предпоследней в Экстраклассе.
Слухи о том, что Царенко может покинуть "Лехию", появились после того, как из-за долгов на польский клуб наложили санкции. Команда под угрозой того, что может сняться с чемпионата. Однако руководство клуба обещает cберечь команду в элите.
При этом польские источники считают, что Царенко останется в "Лехии". При этом они утверждают, что игрок не хочет возвращаться в киевское "Динамо".
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