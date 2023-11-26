Григорчук невдовзі покине Чорноморець — що відомо

Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"

У одеського "Чорноморця" невдовзі може змінитися головний тренер. Стало відомо, що Роман Григорчук отримав пропозицію з-за кордону.

Про це повідомив портал "Динамоманія".

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58-річний головний тренер одеського "Чорноморця" Роман Григорчук отримав пропозицію працювати за кордоном.

На фахівця наразі претендує казахський "Актобе". У фахівця вже є досвід роботи в Казахстані, де він тренував "Астану", з якою вигравав два чемпіонства, але був звільнений за невдачі в єврокубках.

"Актобе", який був одним із фаворитів домашнього чемпіонату, минулий сезон завершив лише на третьому місці.

Григорчук раніше тренував у Латвії "Вентспілс", з яким виграв три чемпіонати, срібло та бронзу. В Азербайджані він завоював срібло та бронзу чемпіонату з "Габалою", а в Білорусі став переможцем домашнього чемпіонату із солігорським "Шахтарем".

Цього сезону одеський "Чорноморець" іде восьмим у турнірній таблиці УПЛ та на одинадцять очок відстає від першої сходинки.

Григорчук стверджував, що великої кількості очок його команду позбавили неправомірні рішення суддів. Через це тренер вирішив не давати коментарі після матчу.

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