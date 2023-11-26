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Григорчук вскоре покинет Черноморец — что известно

26 ноября 2023 13:18
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Агабекян Карен
редактор
Григорчук вскоре покинет Черноморец — что известно
Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У одесского "Черноморца" вскоре может смениться главный тренер. Стало известно, что Роман Григорчук получил предложение из-за границы.

Об этом сообщил портал "Динамомания".

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У Григорчука есть более интересные предложения

58-летний главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук получил предложение работать за границей.

На специалиста претендует казахский "Актобе". У специалиста уже есть опыт работы в Казахстане, где он тренировал "Астану", с которой выигрывал два чемпионства, но был уволен за неудачи в еврокубках.

"Актобе", являвшийся одним из фаворитов домашнего чемпионата, прошлый сезон завершил лишь на третьем месте.

Григорчук ранее тренировал в Латвии "Вентспилс", с которым выиграл три чемпионата, серебро и бронзу. В Азербайджане он завоевал серебро и бронзу первенства с "Габалой", а в Беларуси стал победителем домашнего чемпионата с солигорским "Шахтером".

В этом сезоне одесский "Черноморец" идет восьмым в турнирной таблице УПЛ и на одиннадцать очков отстает от первой строчки.

Григорчук утверждал, что большое количество очков его команду лишили неправомерных решений судей. Поэтому тренер решил не давать комментарии после матча.

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