Чорноморець відмовився від спілкування з пресою — відома причина
У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) було зафіксовано відразу кілька скандалів. Один із них торкнувся поєдинку, в якому "Чорноморець" програв "Руху" (2:3).
В одеському клубі ухвалили важливе рішення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".
Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук не прийшов на післяматчеве флешінтерв'ю. Незабаром стало відомо, що наставник одеської команди не спілкуватиметься з журналістами найближчим часом.
Причини рішення Григорчука
Наставник "Чорноморця" обговорив цю ідею із працівником клубу Володимиром Генінсоном. Після цього стало відомо, що представники одеситів бойкотуватимуть спілкування з журналістами та медіа.
"Чорноморець" має претензії до суддівства в УПЛ. У клубі впевнені, що рівень роботи арбітрів дуже низький, або існує упередженість до одеської команди. Доки проблему не буде вирішено, "Чорноморець" продовжить ігнорувати журналістів.
У поєдинку проти "Руху" одесити вели в рахунку, але після вилучення пропустили два м'ячі. Поразка призвела до того, що "Чорноморець" опустився на сьоме місце у турнірній таблиці.
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