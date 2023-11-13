Чорноморець відмовився від спілкування з пресою — відома причина

Футболісти "Чорноморця" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) було зафіксовано відразу кілька скандалів. Один із них торкнувся поєдинку, в якому "Чорноморець" програв "Руху" (2:3).

В одеському клубі ухвалили важливе рішення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук не прийшов на післяматчеве флешінтерв'ю. Незабаром стало відомо, що наставник одеської команди не спілкуватиметься з журналістами найближчим часом.

Гравці "Чорноморця" в енергетичному колі. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Причини рішення Григорчука

Наставник "Чорноморця" обговорив цю ідею із працівником клубу Володимиром Генінсоном. Після цього стало відомо, що представники одеситів бойкотуватимуть спілкування з журналістами та медіа.

"Чорноморець" має претензії до суддівства в УПЛ. У клубі впевнені, що рівень роботи арбітрів дуже низький, або існує упередженість до одеської команди. Доки проблему не буде вирішено, "Чорноморець" продовжить ігнорувати журналістів.

У поєдинку проти "Руху" одесити вели в рахунку, але після вилучення пропустили два м'ячі. Поразка призвела до того, що "Чорноморець" опустився на сьоме місце у турнірній таблиці.

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