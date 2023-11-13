Черноморец отказался от общения с прессой — известна причина

Футболисты "Черноморца" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

В рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) было зафиксировано сразу несколько скандалов. Один из них коснулся поединка, в котором "Черноморец" проиграл "Руху" (2:3).

В одесском клубе приняли важное решение, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук не пришел на послематчевое флеш-интервью. Вскоре стало известно, что наставник одесской команды не будет общаться с журналистами в ближайшее время.

Игроки "Черноморца" в энергетическом кругу. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Причины решения Григорчука

Наставник "Черноморца" обсудил эту идею с работником клуба Владимиром Генинсоном. После этого стало известно, что представители одесситов будут бойкотировать общение с журналистами и медиа.

"Черноморец" имеет претензии к судейству в УПЛ. В клубе уверены, что либо уровень работы арбитров очень низок, либо существует предвзятость к одесской команде. До тех пор, пока проблема не будет решена, "Черноморец" продолжит игнорировать журналистов.

В поединке против "Руха" одесситы вели в счете, но после удаления пропустили два мяча. Поражение привело к тому, что "Черноморец" опустился на седьмое место в турнирной таблице.

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