Григорчук пояснив, чому ЛНЗ програло для Динамо

Григорчук знайшов неочікувану причину поразки від Динамо
У чемпіонаті України з футболу розпочалися матчі чергового туру. У одному із центральних поєдинків київське "Динамо" вирвало перемогу в черкаського ЛНЗ.
Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук в ефірі УПЛ ТБ пояснив причини поразки своєї команди, повідомляє dynamo.kiev.ua.
Матч довгий час був нічийним. Але кияни наприкінці поєдинку змогли дотиснути своїх суперників.
Що сказав Григорчук
Роман Григорчук підкреслив, що перший тайм був "неправильним в нашому виконанні". І назвав це проблемою психології.
Другий тайм, за його словами, був іншим. Таким, що він зараз незадоволений результатом гри.
"В перерві ми спілкувалися про те, аби ми були психологічно іншими: на позитиві, креативними. Нам багато вдалося у другому таймі, але слід говорити про реалізацію", — зазначив Григорчук.
Він додав, що ЛНЗ "мав забити ще м'ячі і говорити про перемогу".
Роман Григорчук резюмував, що "без везіння "Динамо" обіграти в принципі неможливо".
Нагадаємо, київське "Динамо" перед матчем з ЛНЗ оформило трансфер перспективного гравця.
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