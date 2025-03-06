Григорчук пояснив, чому ЛНЗ програло для Динамо

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук. Фото: instagram.com/fclnz

У чемпіонаті України з футболу розпочалися матчі чергового туру. У одному із центральних поєдинків київське "Динамо" вирвало перемогу в черкаського ЛНЗ.

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук в ефірі УПЛ ТБ пояснив причини поразки своєї команди, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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Що сказав Григорчук

Роман Григорчук підкреслив, що перший тайм був "неправильним в нашому виконанні". І назвав це проблемою психології.

Другий тайм, за його словами, був іншим. Таким, що він зараз незадоволений результатом гри.

"В перерві ми спілкувалися про те, аби ми були психологічно іншими: на позитиві, креативними. Нам багато вдалося у другому таймі, але слід говорити про реалізацію", — зазначив Григорчук.

Він додав, що ЛНЗ "мав забити ще м'ячі і говорити про перемогу".

Роман Григорчук резюмував, що "без везіння "Динамо" обіграти в принципі неможливо".

Нагадаємо, київське "Динамо" перед матчем з ЛНЗ оформило трансфер перспективного гравця.

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