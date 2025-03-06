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Григорчук знайшов неочікувану причину поразки від Динамо

6 березня 2025 18:43
Максим Коваленко - Редактор
Григорчук пояснив, чому ЛНЗ програло для Динамо
Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук. Фото: instagram.com/fclnz
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу розпочалися матчі чергового туру. У одному із центральних поєдинків київське "Динамо" вирвало перемогу в черкаського ЛНЗ. 

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук в ефірі УПЛ ТБ пояснив причини поразки своєї команди, повідомляє dynamo.kiev.ua

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Матч довгий час був нічийним. Але кияни наприкінці поєдинку змогли дотиснути своїх суперників. 

Що сказав Григорчук 

Роман Григорчук підкреслив, що перший тайм був "неправильним в нашому виконанні". І назвав це проблемою психології. 

Другий тайм, за його словами, був іншим. Таким, що він зараз незадоволений результатом гри. 

"В перерві ми спілкувалися про те, аби ми були психологічно іншими: на позитиві, креативними. Нам багато вдалося у другому таймі, але слід говорити про реалізацію", — зазначив Григорчук.

Він додав, що ЛНЗ "мав забити ще м'ячі і говорити про перемогу". 

Роман Григорчук резюмував, що "без везіння "Динамо" обіграти в принципі неможливо".

Нагадаємо, київське "Динамо" перед матчем з ЛНЗ оформило трансфер перспективного гравця

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