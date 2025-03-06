Григорчук объяснил, почему ЛНЗ проиграл для Динамо

Григорчук нашел неожиданную причину поражения от Динамо
В чемпионате Украины по футболу начались матчи очередного тура. В одном из центральных поединков киевское "Динамо" вырвало победу у черкасского ЛНЗ.
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук в эфире УПЛ ТВ объяснил причины поражения своей команды, сообщает dynamo.kiev.ua.
Матч долгое время был ничейным. Но киевляне в конце поединка смогли дожать своих соперников.
Что сказал Григорчук
Роман Григорчук подчеркнул, что первый тайм был "неправильным в нашем исполнении". И назвал это проблемой психологии.
Второй тайм, по его словам, был другим. Таким, что он сейчас недоволен результатом игры.
"В перерыве мы общались о том, чтобы мы были психологически другими: на позитиве, креативными. Нам многое удалось во втором тайме, но следует говорить о реализации", — отметил Григорчук.
Он добавил, что ЛНЗ "должен был забить еще мячи и говорить о победе".
Роман Григорчук резюмировал, что "без везения "Динамо" обыграть в принципе невозможно".
Напомним, киевское "Динамо" перед матчем с ЛНЗ оформило трансфер перспективного игрока.
Бывший защитник "Динамо" Илья Забарный летом может уехать из "Борнмута" в топ-клуб.
Сергей Ребров должен решить ряд проблем перед матчами Лиги наций против Бельгии.
За сборную Украины в матчах с Бельгией может дебютировать очень перспективный форвард.
Читайте Новини.LIVE!