Григорчук объяснил, почему ЛНЗ проиграл для Динамо

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук. Фото: instagram.com/fclnz

В чемпионате Украины по футболу начались матчи очередного тура. В одном из центральных поединков киевское "Динамо" вырвало победу у черкасского ЛНЗ.

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук в эфире УПЛ ТВ объяснил причины поражения своей команды, сообщает dynamo.kiev.ua.

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Что сказал Григорчук

Роман Григорчук подчеркнул, что первый тайм был "неправильным в нашем исполнении". И назвал это проблемой психологии.

Второй тайм, по его словам, был другим. Таким, что он сейчас недоволен результатом игры.

"В перерыве мы общались о том, чтобы мы были психологически другими: на позитиве, креативными. Нам многое удалось во втором тайме, но следует говорить о реализации", — отметил Григорчук.

Он добавил, что ЛНЗ "должен был забить еще мячи и говорить о победе".

Роман Григорчук резюмировал, что "без везения "Динамо" обыграть в принципе невозможно".

Напомним, киевское "Динамо" перед матчем с ЛНЗ оформило трансфер перспективного игрока.

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