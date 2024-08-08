Програш на Олімпіаді-2024 — Грушина-Акобія пояснила причину

Українська спортсменка Аліна Грушина-Акобія. Фото: UWW

Українка Аліна Грушина-Акобія програла американці Хелен Маруліс в одній четвертій фіналу з вільної боротьби на Олімпійських іграх-2024. За словами спортсменки, вона перебуває "не в тій формі".

Про це пише "Трибуна".

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"Недобре почала. Взагалі перебуваю не в тій формі, що треба — не знаю, які причини. Першу сутичку думала просто добре боротися, ледь її витягнула", — сказала українська спортсменка.

Вона розповіла, що боролася проти розумної, титулованої суперниці, від якої "на голову слабша".

"Коли йшла, то не засмучувалася, а зараз — емоції, сльози. Там я взагалі не засмутилася, бо взагалі нічого не могла зробити — наразі, за такої форми, я була гіршою", — зауважила Грушина-Акобія.

За її словами, аби виграти медалі на Олімпіаді, треба як мінімум одну-дві людини пройти.

Відомо, що в української спортсменки буде втішний бій з Маргуліс за бронзову медаль, якщо та дійде до фіналу. У півфіналі американка зустрінеться з лідеркою посіву Цугумі Сакурай з Японії, яка є триразовою чемпіонкою світу.

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