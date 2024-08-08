Поражение на Олимпиаде-2024 — Грушина-Акобия объяснила причину

Украинская спортсменка Алина Грушина-Акобия. Фото: UWW

Украинка Алина Грушина-Акобия проиграла американке Хелен Марулис в одной четвертой финала по вольной борьбе на Олимпийских играх-2024. По словам спортсменки, она находится "не в той форме".

Об этом пишет "Трибуна".

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"Нехорошо начала. Вообще нахожусь не в той форме, что надо — не знаю, какие причины. Первую схватку думала просто хорошо бороться, едва ее вытащила", — сказала украинская спортсменка.

Она рассказала, что боролась против умной, титулованной соперницы, от которой "на голову слабее".

"Когда шла, то не расстраивалась, а сейчас — эмоции, слезы. Там я вообще не расстроилась, потому что вообще ничего не могла сделать — сейчас, при такой форме, я была хуже", — отметила Грушина-Акобия.

По ее словам, чтобы выиграть медали на Олимпиаде, нужно как минимум один-два человека пройти.

Известно, что у украинской спортсменки будет отрадное сражение с Маргулис за бронзовую медаль, если та дойдет до финала. В полуфинале американка встретится с лидером посева Цугуми Сакурай из Японии, которая является трехкратной чемпионкой мира.

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