Роналду знову не забив, Грузія вийшла у плей-офф Євро-2024

Хвіча Кварацхелія (праворуч) із партнерами по команді. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Збірна Грузії здивувала експертів у матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Підопічні Віллі Саньоля здобули першу перемогу на турнірі та пробились до плей-офф.

Грузини обіграли Португалію, яка вийшла на поле не в основному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Португалії у двох попередніх матчах набрала максимум балів, що дозволило головному тренеру команди Роберто Мартінесу випустити на поле найближчий резерв. Кріштіану Роналду теж вийшов у стартовому складі, ветеран мріє забити свій перший м'яч на турнірі.

Грузинська команда розпочала Євро-2024 із драматичної поразки від Туреччини (1:3), після чого зіграла внічию з Чехією (1:1). Команду Віллі Саньоля влаштовувала лише нічия, щоб зберегти шанси на плей-офф турніру.

Кріштіану Роналду знову пішов із поля без гола. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Як Грузія здивувала Португалію

Грузія — Португалія — 2:0 (1:0)

Голи: Кварацхелія, 2; Мікаутадзе, 57 (з пенальті).

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Кверквелія, 76), Кашія (капітан), Лочошвілі (Цитаїшвілі, 63), Двалі — Чакватадзе (Мехвабішвілі, 81), Кочорашвілі, Китеїшвілі — Мікаутадзе, Кварацхелія (Давіташвілі, 81).

Тренер: Віллі Саньоль.

Португалія: Діого Кошта — Антоніу Сілва (Семеду, 66), Данило, Гонсало — Далот, Жоау Невеш (Нуньєш, 75), Консейао, Палінья (Рубен Невеш, 46), Нету (Жота, 75) — Роналду (капітан) (Рамуш, 66), Фелікс.

Тренер: Роберто Мартінес.

Збірна Грузії не збиралася здаватися. На 2-й хвилині Мікаутадзе зробив точну передачу на Кварацхелію, який увійшов до чужого штрафного майданчика і сильно пробив низом у кут воріт, 1:0!

Португальці швидко перехопили ініціативу, але Мамардашвілі, як і у попередніх матчах, знову грав бездоганно. Він впорався з потужним ударом від Роналду зі штрафного, не дозволив забити Паліньї та Феліксу з Далотом. Партнери по команді страхували грузинського голкіпера та чудово грали в обороні.

Мамардашвілі та Цитаїшвілі рятують грузинські ворота. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

А на початку другого тайму Антоніо Сілва порушив правила у своєму штрафному майданчику, і Жорж Мікаутадзе точно виконав пенальті, 2:0! Португальці занервували, а грузини могли довести матч до розгрому, але Чакватадзе не влучив у ворота з вигідної позиції. Наприкінці поєдинку команда Роберто Мартінеса активізувалася, але Мамардашвілі зберіг свої ворота до недоторканності.

Збірна Грузії вийшла у плей-офф Євро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Грузія вийшла у плей-офф на своєму дебютному чемпіонаті Європи. Команда Віллі Саньоля зіграє із Іспанією. Збірна Португалії в 1/8 протистоятиме Словенії.

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