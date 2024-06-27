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Грузия обыграла Португалию и установила рекорд на Евро-2024

27 июня 2024 08:26
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Роналду снова не забил, Грузия вышла в плей-офф Евро-2024
Хвича Кварацхелия (справа) с партнерами по команде. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
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Сборная Грузии удивила экспертов в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Подопечные Вилли Саньоля одержали первую победу на турнире и вышли в плей-офф. 

Грузины обыграли Португалию, которая вышла на поле не в основном составе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Португалии в двух предыдущих матчах набрала максимум баллов, что позволило главному тренеру команды Роберто Мартинесу выпустить на поле ближайший резерв. Криштиану Роналду тоже вышел в стартовом составе, ветеран мечтает забить свой первый мяч на турнире. 

Грузинская команда начала Евро-2024 с драматического поражения от Турции (1:3), после чего сыграла вничью с Чехией (1:1). Команду Вилли Саньоля устраивала только ничья, чтобы сохранить шансы на плей-офф турнира. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду снова ушел с поля без гола. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Как Грузия удивила Португалию 

Грузия — Португалия — 2:0 (1:0) 

Голы: Кварацхелия, 2; Микаутадзе, 57 (с пенальти). 

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Гвелесиани (Кверквелия, 76), Кашия (капитан), Лочошвили (Цитаишвили, 63), Двали — Чакватадзе (Мехвабишвили, 81), Кочорашвили, Китеишвили — Микаутадзе, Кварацхелия (Давиташвили, 81). 

Тренер: Вилли Саньоль. 

Португалия: Диого Кошта — Антониу Силва (Семеду, 66), Данило, Гонсало — Далот, Жоау Невеш (Нуньеш, 75), Консейао, Палинья (Рубен Невеш, 46), Нету (Жота, 75) — Роналду (капитан) (Рамуш, 66), Феликс. 

Тренер: Роберто Мартинес. 

Сборная Грузии не собиралась сдаваться. На 2-й минуте Микаутадзе сделал точную передачу на Кварацхелию, который вошел в чужую штрафную и сильно пробил низом в угол ворот, 1:0! 

Португальцы быстро перехватили инициативу, но Мамардашвили, как и в предыдущих матчах, снова играл безукоризненно. Он справился с мощным ударом от Роналду со штрафного, не позволил забить Палиньи и Феликсу с Далотом. Партнеры по команде страховали грузинского голкипера и здорово играли в обороне. 

Георгий Мамардашвили
Мамардашвили и Цитаишвили спасают грузинские ворот. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

А в начале второго тайма Антонио Силва нарушил правила в своей штрафной, и Жорж Микаутадзе точно выполнил пенальти, 2:0! Португальцы занервничали, а грузины могли довести матч до разгрома, но Чакватадзе не попал в створ из выгодной позиции. В конце поединка команда Роберто Мартинеса активизировалась, но Мамардашвили сохранил свои ворот в неприкосновенности. 

Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024
Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Грузия вышла в плей-офф на своем дебютном чемпионате Европы. Команда Вилли Саньоля сыграет с Испанией. Сборная Португалии в 1/8 будет противостоять Словении. 

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