Азаров підтримав протести у Грузії за вступ до Євросоюзу

Протести у Грузії. Фото: Reuters

У Грузії дедалі більше відомих футболістів підтримують протести проти влади. До Хвічі Кварцхелії, Георгія Цитаїшвілі, Георгія Мамардашвілі та інших приєднався лівий захисник донецького "Шахтаря" Араклі Азаров.

Про свою підтримку протестів Азаров повідомив "Трибуні".

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Іраклі Азаров. Фото: "Шахтар"

Азаров підтримав протести у Грузії

Грузинський захисник "Шахтаря" заявив, що повністю підтримує позицію лідера збірної Хвічі Кварацхелії щодо необхідності боротьби за вступ Грузії до Євросоюзу.

Азаров розповів, що те, що відбувається на його батьківщині, не викликає у нього нічого крім болю. При цьому він упевнений, що грузинський народ зможе досягти своїх цілей та світлого майбутнього у складі Євросоюзу.

"Я читав висловлювання Хвічі Кварацхелії з приводу сьогоднішньої ситуації в Грузії. Цілком його підтримую. Грузія до кінця боротиметься за те, щоб вступити до Євросоюзу.

Те, що зараз відбувається у моїй рідній країні, дуже боляче. Я підтримую мій народ, впевнений, що ми разом досягнемо своєї мети та світлого майбутнього в ЄС", — сказав Азаров.

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