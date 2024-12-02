Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Грузинський футболіст Шахтаря підтримав протести на батьківщині arrow

Грузинський футболіст Шахтаря підтримав протести на батьківщині

2 грудня 2024 21:44
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Азаров підтримав протести у Грузії за вступ до Євросоюзу
Протести у Грузії. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Грузії дедалі більше відомих футболістів підтримують протести проти влади. До Хвічі Кварцхелії, Георгія Цитаїшвілі, Георгія Мамардашвілі та інших приєднався лівий захисник донецького "Шахтаря" Араклі Азаров.

Про свою підтримку протестів Азаров повідомив "Трибуні".

Читайте також:

Масові заворушення почалися після рішення уряду Грузії призупинити переговори щодо європейської інтеграції до 2028 року.

Іраклі Азаров
Іраклі Азаров. Фото: "Шахтар"

Азаров підтримав протести у Грузії

Грузинський захисник "Шахтаря" заявив, що повністю підтримує позицію лідера збірної Хвічі Кварацхелії щодо необхідності боротьби за вступ Грузії до Євросоюзу.

Азаров розповів, що те, що відбувається на його батьківщині, не викликає у нього нічого крім болю. При цьому він упевнений, що грузинський народ зможе досягти своїх цілей та світлого майбутнього у складі Євросоюзу.

"Я читав висловлювання Хвічі Кварацхелії з приводу сьогоднішньої ситуації в Грузії. Цілком його підтримую. Грузія до кінця боротиметься за те, щоб вступити до Євросоюзу.

Те, що зараз відбувається у моїй рідній країні, дуже боляче. Я підтримую мій народ, впевнений, що ми разом досягнемо своєї мети та світлого майбутнього в ЄС", — сказав Азаров.

Нагадаємо, лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко буде виставлений на трансферний ринок.

Легенда грузинського футболу та один із лідерів "Грузинської мрії" Каха Каладзе розкритикував гравців збірної Грузії за підтримку протестних акцій.

Колишній футболіст київського "Динамо" перерве пенсію та гратиме в Азербайджані.

Тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна відверто розповіла, як минуло 72-річчя її батька Олега Блохіна.

Грузія протести ФК Шахтар Іраклі Азаров Збірна Грузії з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:48 Люті зимові морози — прогноз погоди в Харкові на завтра

21:44 Грузинський футболіст Шахтаря підтримав протести на батьківщині

21:27 На Закарпатті водій хотів вивезти 27 чоловіків — вирок суду

21:06 Зеленський підсумував візит Шольца в Україну

21:05 Інсайдер розповів, чи залишиться Шовковський в Динамо

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:45 Садовий закликає львів'ян донатити тисячу від держави

20:26 США розчаровані нездатністю залучити в ЗСУ більше людей — WP

20:25 Дзвінок Шольца Путіну та ракети Taurus — заяви Зеленського

20:22 Синоптики застерегли щодо холодної погоди завтра

20:21 Німеччина вкраде найперспективнішого українського футболіста

21:48 Люті зимові морози — прогноз погоди в Харкові на завтра

21:44 Грузинський футболіст Шахтаря підтримав протести на батьківщині

21:27 На Закарпатті водій хотів вивезти 27 чоловіків — вирок суду

21:06 Зеленський підсумував візит Шольца в Україну

21:05 Інсайдер розповів, чи залишиться Шовковський в Динамо

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

20:45 Садовий закликає львів'ян донатити тисячу від держави

20:26 США розчаровані нездатністю залучити в ЗСУ більше людей — WP

20:25 Дзвінок Шольца Путіну та ракети Taurus — заяви Зеленського

20:22 Синоптики застерегли щодо холодної погоди завтра

20:21 Німеччина вкраде найперспективнішого українського футболіста

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК