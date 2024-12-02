Азаров поддержал протесты в Грузии за вступление в Евросоюз

Грузинский футболист Шахтера поддержал протесты на родине
В Грузии все больше известных футболистов поддерживают протесты против власти. К Хвиче Кварцхелии, Георгию Цитаишвили, Георгию Мамардашвили и другим присоединился левый защитник донецкого "Шахтера" Аракли Азаров.
О своей поддержке протестов Азаров сообщил "Трибуне".
Массовые беспорядки начались после решения правительства Грузии приостановить переговоры об европейской интеграции до 2028 года.
Азаров поддержал протесты в Грузии
Грузинский защитник "Шахтера" заявил, что полностью поддерживает позицию лидера сборной Хвичи Кварацхелии о необходимости борьбы за вступление Грузии в Евросоюз.
Азаров рассказал, что происходящее на его родин не вызывает у него ничего кроме боли. При этом он уверен, что грузинский народ сможет достичь своих целей и светлого будущего в составе Евросоюзе.
"Я читал высказывания Хвичи Кварацхелии по поводу сегодняшней ситуации в Грузии. Полностью его поддерживаю. Грузия будет до конца бороться за то, чтобы вступить в Евросоюз.
То, что сейчас происходит в моей родной стране, очень больно. Я поддерживаю мой народ, уверен, что мы вместе достигнем своей цели и светлого будущего в ЕС", — сказал Азаров.
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